Агентство Mehr раскрыло 14 пунктов проекта меморандума Ирана и США

Иранское агентство Mehr опубликовало содержание проекта меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном. Документ со ссылкой на источники состоит из 14 пунктов.

Проект предполагает немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан, невмешательство США во внутренние дела республики и вывод американских войск с близлежащих территорий. В течение 30 дней предлагается снять морскую блокаду и возобновить судоходство в Ормузском проливе. Отдельно зафиксировано обязательство Штатов не наращивать военное присутствие в регионе.

Финансовая часть включает приостановку санкций и полный доступ Тегерана к замороженным активам. Союзники и США, согласно тексту, предоставят Ирану помощь в размере 300 миллиардов долларов. На 60-дневный период консультаций предусмотрена разблокировка 24 млрд долларов, половину из которых иранская сторона должна получить еще до старта переговоров.

Консультации направлены на достижение окончательного соглашения по ядерным вопросам с отменой всех санкций и резолюций Совбеза ООН. Иран подтверждает приверженность ДНЯО, однако темы ракетной программы и поддержки групп сопротивления из повестки исключены окончательно.

Контроль за исполнением возложат на специальный механизм мониторинга. Итоговый договор должен утверждаться резолюцией Совета Безопасности ООН. При этом решающий раунд не начнется до разморозки половины средств, приостановки нефтяных ограничений и снятия морской блокады.

В МИД страны уточнили, что текст еще предстоит рассмотреть и доработать.

Ранее издание Axios сообщило о согласованном тексте сделки, который «содержит подробную информацию по всем ядерным вопросам» и «удовлетворяет всем требованиям США». Президент Дональд Трамп 11 июня заявил, что подписание возможно уже на этих выходных. Журналист Барак Равид добавил, что вечером того же дня самолеты ВВС США с оборудованием вылетели в Женеву для подготовки церемонии. Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи подтвердил, что работа над договором почти завершена по основным пунктам.

При этом несколькими днями ранее стороны обменивались ударами. Трамп говорил о готовности захватить иранский остров Харк для контроля над нефтяными рынками, но позже отменил атаку. В Тегеране же называли тот обстрел делающим перемирие «практически бессмысленным».