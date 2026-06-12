Fars: Иран ещё не утвердил текст соглашения с США по урегулированию конфликта

В Иране заявили, что никакой текст соглашения с США по урегулированию конфликта пока не утверждён. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

Несмотря на ранее прозвучавшие заявления президента США Дональда Трампа о достижении договорённостей между сторонами, в Тегеране не подтверждают наличие согласованного меморандума.

Источник, близкий к иранской переговорной команде, уточнил, что ни один официальный текст предварительных договорённостей с Вашингтоном пока не был одобрен иранской стороной.