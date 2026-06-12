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Война на Ближнем Востоке

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Регион
12 июня, 03:08

Fars: Иран ещё не утвердил текст соглашения с США по урегулированию конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В Иране заявили, что никакой текст соглашения с США по урегулированию конфликта пока не утверждён. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.

Несмотря на ранее прозвучавшие заявления президента США Дональда Трампа о достижении договорённостей между сторонами, в Тегеране не подтверждают наличие согласованного меморандума.

Источник, близкий к иранской переговорной команде, уточнил, что ни один официальный текст предварительных договорённостей с Вашингтоном пока не был одобрен иранской стороной.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённостей между Вашингтоном и Тегераном по вопросу прекращения конфликта. По его словам, документы могут подписать в ближайшие дни, возможно, в Европе. Республиканец также отметил, что Иран в рамках будущих договорённостей с Вашингтоном обязуется не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие.

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Артём Гапоненко
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