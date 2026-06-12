Fars: Иран ещё не утвердил текст соглашения с США по урегулированию конфликта
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В Иране заявили, что никакой текст соглашения с США по урегулированию конфликта пока не утверждён. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источник.
Несмотря на ранее прозвучавшие заявления президента США Дональда Трампа о достижении договорённостей между сторонами, в Тегеране не подтверждают наличие согласованного меморандума.
Источник, близкий к иранской переговорной команде, уточнил, что ни один официальный текст предварительных договорённостей с Вашингтоном пока не был одобрен иранской стороной.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённостей между Вашингтоном и Тегераном по вопросу прекращения конфликта. По его словам, документы могут подписать в ближайшие дни, возможно, в Европе. Республиканец также отметил, что Иран в рамках будущих договорённостей с Вашингтоном обязуется не разрабатывать и не приобретать ядерное оружие.
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