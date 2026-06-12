Трамп заявил, что США победили Иран без помощи союзников

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты справились с ситуацией вокруг Ирана самостоятельно. Его слова прозвучали в телефонном разговоре с итальянским телеканалом La7.

«Нам не нужна была какая-либо поддержка. Мы выиграли войну», — подчеркнул глава Белого дома. Он добавил, что вклад партнёров по «Большой семерке» практически не имел значения.

Президент США торопился завершить беседу, сославшись на важную встречу. Напоследок он вновь повторил, что Вашингтон одержал победу без постороннего участия.

Этому заявлению предшествовал комментарий итальянского министра иностранных дел Антонио Таяни. Вице-премьер уточнил, что Европа не считала себя участницей боевых действий против Тегерана.

Конфликт разгорелся 28 февраля, когда Соединённые Штаты и Израиль начали атаковать цели на иранской территории. Жертвами ударов, по имеющимся данным, стали более трёх тысяч человек.

Впоследствии, 8 апреля, Вашингтон и Тегеран договорились о временной передышке на две недели. Переговоры, состоявшиеся позже в Исламабаде, не принесли результатов.

Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении огня, американская сторона приступила к морской изоляции иранских портов.

Ранее Трамп анонсировал заключение мирной сделки с Ираном. Предварительно, встреча может состояться в Швейцарии на выходных. При этом сам глава Белого дома в ней участия не примет — Трамп хочет отправить подписывать договор вице-президента Джей Ди Вэнса.