Трамп назвал фейком проект сделки с Ираном, опубликованный агентством Mehr

Американский лидер Дональд Трамп опроверг достоверность проекта соглашения с Тегераном, появившегося в иранской прессе. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Truth Social.

Глава Белого дома утверждает, что «утечка», организованная для недобросовестных изданий, не имеет отношения к реальным письменным договорённостям. Он подчеркнул, что информация о наличии сделки — «слабое и жалкое заявление», далекое от истины. По мнению американского президента, иранская сторона незнакома с принципами добросовестного взаимодействия.

Кроме того, Трамп выдвинул обвинения в адрес исламской республики в связи с недавним инцидентом в Ормузском проливе. По его словам, Тегеран предпринял «совершенно неприемлемую» атаку с применением дронов на индийские суда. Нападение, как заверил хозяин Белого дома, было полностью отражено. Он также призвал власти страны вести себя более ответственно.

Ранее информационное агентство Mehr распространило текст меморандума из 14 пунктов. В документе шла речь о снятии морской блокады за 30 дней и выводе американских сил из приграничных с Ираном зон. Помимо этого, в публикации упоминались планы по выделению не менее 300 млрд долларов на восстановление государства со стороны США и их союзников.

Сам Трамп накануне, 11 июня, говорил, что Вашингтон и Тегеран фактически согласовали меморандум. Он также допустил, что подписание может пройти в Европе в ближайшие выходные дни.