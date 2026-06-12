Премьер Пакистана Шариф: США и Иран согласовали финальный текст мирного договора

США и Иран завершили работу над окончательной редакцией документа об урегулировании конфликта. Информацию озвучил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на своей странице в соцсети X.

По словам главы правительства, сейчас можно отбросить все слухи и подтвердить: согласованный текст мирного соглашения оформлен. Исламабад плотно взаимодействует с обеими сторонами, чтобы утвердить дальнейшие шаги.

Шариф подчеркнул, что ситуация на текущий момент выглядит наиболее обнадеживающе. Он выразил уверенность, что планета ещё никогда не была так близка к урегулированию, как сейчас.

Детали достигнутых договоренностей пока не раскрываются

Ожидается, что процедура утверждения намеченных шагов потребует дополнительных консультаций при посредничестве Пакистана. Исламабад выступает связующим звеном в этом дипломатическом процессе. Другие подробности переговорного марафона станут известны позднее.

Напомним, ранее сообщалось стороны близки к подписанию предварительного «Меморандума о взаимопонимании», который должен стать основой для всеобъемлющего мира и прекратить военный конфликт, начавшийся в феврале 2026 года. По данным СМИ, планируется установить 60-дневное перемирие, в течение которого США разблокируют иранские порты, выведут войска из приграничных зон и разморозят 12 млрд долларов иранских активов, тогда как Иран обязуется возобновить переговоры по ядерной программе и снять блокаду Ормузского пролива.

Ожидается, что церемония подписания может состояться уже в ближайшие выходные в Европе (вероятно, в Женеве) с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса, однако процесс остается крайне напряжённым на фоне взаимных военных ударов, включая недавнее уничтожение американского вертолета Apache и последовавшие авиаудары США по иранским объектам. Таким образом, несмотря на достигнутые дипломатические контуры, судьба соглашения висит на волоске из-за сохраняющегося взаимного недоверия и внутренних разногласий в Иране, где окончательное решение еще не утверждено Верховным лидером аятоллой Моджтабой Хаменеи.