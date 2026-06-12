В Армии Финляндии появятся подразделения для борьбы с дронами

В составе финской армии создадут отдельные подразделения для противодействия беспилотникам. Об этом рассказал инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен изданию Ruotuväki.

По его словам, новые структуры получат разнообразные средства защиты от угрозы с воздуха. Комплектование обещает быть узкоспециализированным.

Ожидание для новобранцев затянется. Как подчеркнул Нокелайнен, обучение личного состава не стартует ни в этом году, ни в следующем. Призывникам, которых направят в эти войска, придется подождать ещё несколько лет.

Поводом для реорганизации стали участившиеся инциденты в воздушном пространстве страны. С конца марта власти не раз заявляли об обнаружении подозрительных аппаратов.

Правоохранители провели расследования и указали на украинский след происхождения этих объектов. Установлено, что как минимум три борта несли на борту неразорвавшиеся боеприпасы.

Детали будущей структуры и конкретные сроки её запуска пока не раскрываются. Известно лишь, что упор сделают на технологическое оснащение для нейтрализации летающих целей.

Напомним, весной на территории Финляндии (в районах Коуволы, Ийтти и Париккалы) упало несколько беспилотников, которые, по данным пограничной службы и Национального бюро расследований, были украинскими боевыми дронами. Расследование показало, что дроны не были нацелены на Финляндию, а сбились с курса, скорее всего, из-за применения Россией систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) при атаках ВСУ на Ленинградскую область и Санкт-Петербург.