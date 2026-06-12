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12 июня, 16:49

Совершено покушение на первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Обложка © РИА Новости / Владимир Трефилов

Неизвестные совершили покушение на первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука. Об этом сообщает Mash. Инцидент произошёл в посёлке Щапово в Новой Москве.

По данным телеграм-канала, громкий взрыв прогремел в его доме. Пинчук не пострадал — успел укрыться за бронированной дверью. На месте работают взрывотехники. Обстоятельства инцидента выясняются.

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Андрею Пинчуку 48 лет. В июле 2014 года он стал первым министром государственной безопасности ДНР, создав эту спецслужбу с нуля в разгар вооружённого конфликта в Донбассе. Покинул пост в 2015 году. За руководство МГБ ДНР Пинчук получил звание Героя республики. Позже занимался общественной деятельностью и политической экспертизой.

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Никита Никонов
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