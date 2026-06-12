Совершено покушение на первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука

Неизвестные совершили покушение на первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука. Об этом сообщает Mash. Инцидент произошёл в посёлке Щапово в Новой Москве.

По данным телеграм-канала, громкий взрыв прогремел в его доме. Пинчук не пострадал — успел укрыться за бронированной дверью. На месте работают взрывотехники. Обстоятельства инцидента выясняются.

Андрею Пинчуку 48 лет. В июле 2014 года он стал первым министром государственной безопасности ДНР, создав эту спецслужбу с нуля в разгар вооружённого конфликта в Донбассе. Покинул пост в 2015 году. За руководство МГБ ДНР Пинчук получил звание Героя республики. Позже занимался общественной деятельностью и политической экспертизой.