Эрдоган назвал текущую ситуацию в мире самой критической с 1945 года

Мир вступил в период самых острых кризисов со времён завершения Второй мировой войны. Такое заявление сделал турецкий лидер Тайип Эрдоган в ходе выступления в провинции Эдирне.

По его словам, регион и вся планета «являются свидетелями самых критических событий» с 1945 года. Правящая партия, как подчеркнул политик, прилагает усилия, чтобы уберечь страну от попадания в этот «огонь».

Эрдоган описал обстановку, при которой один конфликт не успевает утихнуть, а следом уже начинается другой. Говоря о непредсказуемости обстановки, глава государства заметил, что никто не в силах предугадать, где завтра зазвучит оружие. В качестве примера он привёл тяжёлые экономические последствия атак на Иран, проявившиеся ещё до завершения российско-украинского противостояния.

Отдельно турецкий лидер прокомментировал ситуацию в секторе Газа и Ливане. По его оценке, «сионистские убийцы продолжают проливать кровь, попирая все законы, правила и принципы».