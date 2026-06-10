Офис Нетаньяху резко ответил Эрдогану на обвинения в адрес Израиля

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху резко ответил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану после его заявлений о якобы угрозе для Анкары со стороны Тель-Авива.

Ранее Эрдоган обвинил Израиль в дестабилизации Ближнего Востока и заявил, что действия властей страны в Сирии и Ливане стали фактором риска для национальной безопасности Турции. Он также упомянул некую «преступную сеть» Нетаньяху.

«Антисемитский диктатор Эрдоган, совершающий геноцид против курдов, поддерживающий террористическую организацию ХАМАС, угнетающий собственный народ и заключающий в тюрьму политических оппонентов, — последний, кто может проповедовать мораль Государству Израиль», — заявили в канцелярии израильского премьера.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно выступает с жёсткой критикой Биньямина Нетаньяху и действий израильской армии, обвиняя Тель-Авив в ударах по палестинцам и дестабилизации региона. В одной из последних речей он заявил, что происходящее в Газе омрачает Курбан-байрам, поддержал палестинцев и сказал, что Нетаньяху «усвоит необходимый урок от рук мусульман всего мира».