Путин назначил Матвеева руководителем своей канцелярии вместо Казакова
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Президент России Владимир Путин сменил руководителя своей канцелярии. Вместо Андрея Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев. Об этом говорится в тексте соответствующего указа.
«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации», — говорится в документе.
Основной задачей Канцелярии является обеспечение документационного обслуживания президента РФ.
Казаков был назначен главой канцелярии в 2020 году. Прежде он занимал пост замруководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.
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