Путин назначил Матвеева руководителем своей канцелярии вместо Казакова

Президент России Владимир Путин сменил руководителя своей канцелярии. Вместо Андрея Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев. Об этом говорится в тексте соответствующего указа.

«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Основной задачей Канцелярии является обеспечение документационного обслуживания президента РФ.

Казаков был назначен главой канцелярии в 2020 году. Прежде он занимал пост замруководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.