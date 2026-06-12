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12 июня, 17:33

Путин назначил Матвеева руководителем своей канцелярии вместо Казакова

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Обложка © РИА Новости / Гавриил Григоров

Президент России Владимир Путин сменил руководителя своей канцелярии. Вместо Андрея Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев. Об этом говорится в тексте соответствующего указа.

«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации», — говорится в документе.

Основной задачей Канцелярии является обеспечение документационного обслуживания президента РФ.

Казаков был назначен главой канцелярии в 2020 году. Прежде он занимал пост замруководителя секретариата руководителя Администрации президента РФ.

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Никита Никонов
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