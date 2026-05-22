Путин назначил ветерана спецназа Андрея Козлова помощником секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин 22 мая подписал указ о назначении Андрея Козлова на должность помощника секретаря Совета Безопасности. Решение оформлено в рамках кадровых изменений в системе государственного управления, сказано на сайте официального опубликования правовых актов.

Андрей Козлов — полковник запаса и ветеран спецназа ФСБ. В 2025 году он был удостоен звания Героя России. В его биографии указано участие в операциях по освобождению заложников на Новой Земле, а также в действиях на атомной подводной лодке «Вепрь» в конце 1990-х годов.

С 2022 года Козлов находился в зоне боевых действий, принимая участие в специальной военной операции. В марте 2026 года он занял должность советника губернатора Калининградской области по вопросам безопасности и взаимодействия с участниками СВО.

