Песков: Кадровый резерв Путина не ограничивается «Временем героев»
Обложка © Life.ru
Кадровые решения Владимира Путина не ограничиваются только программой «Время героев». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что в стране работают социальные лифты и программы подготовки управленцев, включая проекты для участников СВО. При этом он подчеркнул, что кадровый резерв Путина куда шире: назначения не могут ограничиваться только одной программой или одной группой кандидатов.
«Каждый раз это отдельное решение главы государства», — пояснил представитель Кремля.
Ранее Путин подписал указ об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Герой России Александр Шуваев, который принимал участие в программе «Время героев».
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.