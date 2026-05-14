14 мая, 09:46

Песков: Кадровый резерв Путина не ограничивается «Временем героев»

Кадровые решения Владимира Путина не ограничиваются только программой «Время героев». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в стране работают социальные лифты и программы подготовки управленцев, включая проекты для участников СВО. При этом он подчеркнул, что кадровый резерв Путина куда шире: назначения не могут ограничиваться только одной программой или одной группой кандидатов.

«Каждый раз это отдельное решение главы государства», — пояснил представитель Кремля.

Путин назначил Егора Ковальчука врио губернатора Брянской области
Ранее Путин подписал указ об отставке губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Герой России Александр Шуваев, который принимал участие в программе «Время героев».

Владимир Озеров
