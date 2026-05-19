Собянин отправил в отставку глав восьми районов Москвы
Сергей Собянин. Обложка © Life.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку глав управ восьми районов столицы. Распоряжение опубликовано на официальном портале mos.ru.
«Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в распоряжении.
Должности покинули Иван Лахно из Крылатского, Юрий Нечаев из Арбата, Игорь Овчинников из Савёловского района и Сергей Титов из Восточного Измайлова.
Также в список вошли Андрей Журавлёв из Крюково, Евгений Мамутов из Северного Тушино, Алексей Прокудин из Северного Бутово и Олег Пундель из Кузьминок. В документе подчёркивается, что все указанные чиновники покинули посты по собственному желанию.
Ранее Life.ru сообщал, что участник программы «Время героев» Олег Джафаров назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области. На новой должности он будет курировать вопросы, связанные со специальной военной операцией.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.