Собянин отправил в отставку глав восьми районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку глав управ восьми районов столицы. Распоряжение опубликовано на официальном портале mos.ru.

«Освободить государственных гражданских служащих города Москвы от замещаемых должностей и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе», — говорится в распоряжении.

Должности покинули Иван Лахно из Крылатского, Юрий Нечаев из Арбата, Игорь Овчинников из Савёловского района и Сергей Титов из Восточного Измайлова.

Также в список вошли Андрей Журавлёв из Крюково, Евгений Мамутов из Северного Тушино, Алексей Прокудин из Северного Бутово и Олег Пундель из Кузьминок. В документе подчёркивается, что все указанные чиновники покинули посты по собственному желанию.