Метсола: Евросоюз одобрил старт переговоров о вступлении Украины и Молдавии

Страны-участницы Евросоюза согласовали начало переговорного процесса о членстве Украины и Молдавии. Об этом в социальной сети X сообщила председатель Европейского парламента Роберта Метсола.

По её словам, объединение дало «зеленый свет» процедуре, к которой долго призывал законодательный орган блока. Дипломатический шаг открывает дорогу к практической фазе диалога.

Ожидается, что официальный старт будет дан уже 15 июня. В этот день в Люксембурге соберутся министры иностранных дел сообщества для проведения межправительственных конференций с Киевом и Кишинёвом.

Именно этот формат взаимодействия является ключевым техническим этапом на длинном пути интеграции. Представители стран обсудят первоочередные реформы и условия дальнейшего сближения.

Украина и Молдавия подали заявки на членство в ЕС в начале 2022 года. Евросовет предоставил обеим странам статус кандидата 23 июня 2022 года, причём к заявке Украины было приложено заключение о выполнении семи условий, а в случае Молдавии — девяти. 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении, что было одобрено Европейским советом 14 декабря 2023 года. Первая межправительственная конференция, формально открывшая переговорный процесс, состоялась 25 июня 2024 года одновременно для обеих стран.

Ключевым предшествующим фактом является то, что обе страны с 2014 года имели Соглашения об ассоциации с ЕС, включающие углублённую и всеобъемлющую зону свободной торговли: Молдавия подписала и ратифицировала его в 2014 году, Украина — в 2014-м (политическая часть) и 2016-м (экономическая часть, после консультативного референдума в Нидерландах).