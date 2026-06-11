Украина не должна стать членом Европейского союза и НАТО. Такое мнение в ходе дебатов в бундестаге высказала сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

«Правда в том, что нет, Украина никогда не должна стать членом Европейского союза и НАТО. Вопрос закрыт», — сказала она.

В мае «Альтернатива для Германии» обновила исторический максимум поддержки среди избирателей, набрав 29%. АдГ опередила правящий блок ХДС/ХСС на 7%.

Ранее сообщалось, что саммит лидеров стран Евросоюза, который пройдёт 18-19 июня, может стать отправной точкой для запуска первого кластера переговорных разделов по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. Такой шаг способен преодолеть затяжные сложности в переговорной процедуре и придать дополнительный импульс процессу расширения Европейского союза.