ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июня, 11:41

«Никогда!» самой популярной партии ФРГ закрыли дверь для Украины в НАТО и ЕС

Лидер АдГ Вайдель: Украина никогда не должна стать членом НАТО и Евросоюза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Vodolazskyi

Украина не должна стать членом Европейского союза и НАТО. Такое мнение в ходе дебатов в бундестаге высказала сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

«Правда в том, что нет, Украина никогда не должна стать членом Европейского союза и НАТО. Вопрос закрыт», — сказала она.

В мае «Альтернатива для Германии» обновила исторический максимум поддержки среди избирателей, набрав 29%. АдГ опередила правящий блок ХДС/ХСС на 7%.

Зеленский выступит перед лидерами ЕС на саммите 18 июня с мольбами о вступлении
Зеленский выступит перед лидерами ЕС на саммите 18 июня с мольбами о вступлении

Ранее сообщалось, что саммит лидеров стран Евросоюза, который пройдёт 18-19 июня, может стать отправной точкой для запуска первого кластера переговорных разделов по вступлению Украины и Молдавии в ЕС. Такой шаг способен преодолеть затяжные сложности в переговорной процедуре и придать дополнительный импульс процессу расширения Европейского союза.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • НАТО
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar