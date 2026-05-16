Глава АдГ Вайдель заявила о неизбежном политическом повороте в Германии

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что в ФРГ становится неизбежным политический поворот. Так она отреагировала в аккаунте Х на новый опрос института INSA, который показал рекордную поддержку АдГ среди жителей Германии — 29%.

По словам Вайдель, партия намерена снова поставить на первое место интересы страны и её граждан. При этом позиции правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ продолжают ослабевать. В сумме за неё сейчас готовы проголосовать 34% немцев: рейтинг ХДС/ХСС составляет 22%, а СДПГ — 12%.

Опрос проводился с 11 по 15 мая, в нём участвовали 1203 человека. Погрешность составляет 2,9 процентного пункта. На досрочных парламентских выборах 23 февраля блок ХДС/ХСС занял первое место, а АдГ стала второй с рекордным для себя результатом — 20,8%. СДПГ тогда показала худший итог в своей истории, набрав 16,4% голосов.

Ранее канцлера Германии Фридриха Мерца освистали на съезде профсоюзов в Берлине после его призыва к немцам «затянуть пояса». Позиции главы кабмина и без того выглядят слабыми. Его антирейтинг достиг 62%, а внутри блока ХДС/ХСС Мерц также потерял поддержку, опустившись с третьего на шестое место по популярности. Для политика это особенно чувствительный удар, учитывая, что с момента приведения его кабинета к присяге прошёл всего год. На этом фоне рейтинги правящих партий заметно просели.