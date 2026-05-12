Призвавшего немцев затянуть пояса Мерца освистали на съезде профсоюзов в Берлине

В Берлине разыгрался громкий политический скандал. Федерального канцлера Фридриха Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB). Инцидент произошёл, когда глава правительства заговорил о необходимости реформ.

Присутствующие не давали политику говорить почти четверть часа. Каждое упоминание о «расстановке приоритетов» и неизбежных сокращениях социальных гарантий тонуло в шквале оскорбительных выкриков. Мерц, однако, сохранил ледяное спокойствие. Он заявил, что обещание экс-канцлера Олафа Шольца сохранить социальный рай для наёмных работников было «чрезмерно оптимистичным».

«Нам придётся расставлять приоритеты. Мы больше не сможем делать всё одновременно», — обратился Мерц к залу, призвав профсоюзы к компромиссу.

В ответ его вновь освистали.

Расклад Мерца по популярности и без того плачевный. Его антирейтинг достиг 62%. Внутри блока ХДС/ХСС он тоже сдал позиции (опустился с 3-го на 6-е место). И это спустя всего год после приведения кабинета к присяге. Рейтинги правящих партий заметно пошатнулись, а в это время ультраправая АдГ в некоторых опросах уже вырывается на первое место.