Два человека пострадали при столкновении пяти авто на трассе в Подмосковье
На 40-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло серьёзное ДТП с участием пяти автомобилей. О случившемся рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.
По предварительным данным, все машины двигались в попутном направлении в сторону области. В какой-то момент произошло столкновение.
Известно, что за медицинской помощью обратились два человека. Данные о характере полученных ими травм не приводятся.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. После завершения проверки будет принято процессуальное решение, предусмотренное законодательством.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.