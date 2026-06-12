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12 июня, 17:59

Два человека пострадали при столкновении пяти авто на трассе в Подмосковье

Последствия ДТП на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Последствия ДТП на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

На 40-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло серьёзное ДТП с участием пяти автомобилей. О случившемся рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Последствия ДТП на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

Последствия ДТП на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

По предварительным данным, все машины двигались в попутном направлении в сторону области. В какой-то момент произошло столкновение.

Известно, что за медицинской помощью обратились два человека. Данные о характере полученных ими травм не приводятся.

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Обстоятельства случившегося устанавливаются. После завершения проверки будет принято процессуальное решение, предусмотренное законодательством.

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Никита Никонов
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