Два человека пострадали при столкновении пяти авто на трассе в Подмосковье

На 40-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло серьёзное ДТП с участием пяти автомобилей. О случившемся рассказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.

Последствия ДТП на трассе М-5 «Урал» в Подмосковье. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

По предварительным данным, все машины двигались в попутном направлении в сторону области. В какой-то момент произошло столкновение.

Известно, что за медицинской помощью обратились два человека. Данные о характере полученных ими травм не приводятся.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. После завершения проверки будет принято процессуальное решение, предусмотренное законодательством.