Композитор Сапожников его супруга разбились насмерть в страшном ДТП в Петербурге

В посёлке Лисий Нос в Приморском районе Петербурга произошла трагедия: известный композитор Владимир Сапожников и его супруга, музыковед Лариса Воронцовская погибли. Они попали в ДТП поздно вечером 11 июня.

За рулём была 74-летняя Воронцовская. Владимир Сапожников, которому был 81 год, скончался на месте. Его спутница умерла в больнице — в реанимации Сестрорецка около трёх часов ночи. Врачи боролись за её жизнь, но травмы оказались слишком тяжёлыми. Сейчас на месте аварии работают следователи.

«Телефоны Ларисы и Владимира недоступны со вчерашнего дня. Мы звоним, но без толку. Если это правда, боже, какая потеря...», — сообщили kp.ru коллеги артистов.

Лариса Воронцовская была заслуженным работником культуры России, выпускницей Петербургской консерватории. С 1980 года она работала лектором-музыковедом в «Петербург-концерте». Знакомая Ольга назвала её гениальным музыковедом.

Владимир Сапожников — выдающийся советский и российский композитор, заслуженный работник культуры. Он написал шесть симфоний, симфонические поэмы и инструментальные концерты. В последнее время работал в Союзе композиторов Санкт-Петербурга, возглавлял детскую музыкальную секцию, был художественным руководителем фестивалей и членом жюри музыкальных конкурсов.

До этого стало известно, что в возрасте 88 лет умер знаменитый британский художник Дэвид Хокни — один из главных творцов XX и XXI века. Он рисовал всё: картины, рисунки на iPad, делал гравюры, витражи и даже оформлял оперные спектакли. Хокни стал известен ещё в 1960-х, а его знаменитые картины с бассейнами в Лос-Анджелесе стали символом той эпохи.