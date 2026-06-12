Самый дорогой художник современности Дэвид Хокни умер за месяц до дня рождения

В возрасте 88 лет умер знаменитый британский художник Дэвид Хокни, который был одним из главных художников XX и XXI века. Он рисовал всё: картины, рисунки на iPad, делал гравюры, витражи и даже оформлял оперные спектакли.

Хокни прославился ещё в 1960-х годах, а его знаменитые картины с бассейнами в Лос-Анджелесе стали символом той эпохи. В 2018 году его работу продали почти за 70 миллионов фунтов — тогда это был рекорд. После этого Хокни назвали самым дорогим художником современности.

Хокни был очень упрямым. В молодости он отказался писать единственное эссе в колледже, из-за чего его не хотели выпускать. Но он добился своего — ему всё же дали диплом и даже золотую медаль. Позже он отказался от рыцарского звания, потому что не любил официальные награды. Но согласился на Орден Заслуг от королевы Елизаветы II.

Хокни много работал, даже в 88 лет. Он рисовал то, что любил сам. Главное его правило было: «Рисуй то, что любишь». Он скончался 11 июня — всего за месяц до 89-го дня рождения.

После его смерти коллеги и музеи по всему миру выражают соболезнования. Галерея Тейт готовит две его большие выставки на следующий год. Мэр Лондона Садик Хан назвал Хокни «настоящей иконой» и «революционером британского искусства, который никогда не переставал переосмысливать свои работы».

До этого стало известно о смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Актриса много лет служила в Центральном академическом театре Российской армии. Она скончалась в Москве 10 июня в возрасте 84 лет. Печальную новость подтвердили в самом театре. Для коллег это известие стало тяжёлым ударом.