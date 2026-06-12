Принцесса Таиланда умерла в возрасте 47 лет
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После продолжительной болезни скончалась старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха. Ей было 47 лет. Об этом сообщила газета Nation со ссылкой на бюро королевского двора.
«В четверг, 11 июня, в 19.48 (15.48 мск) Её Королевское Высочество мирно скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда на 47-м году жизни», — говорится в заявлении.
Напомним, принцесса Таиланда находилась в коме с декабря 2022 года после внезапной потери сознания во время прогулки с собаками. По данным врачей, причиной первоначального состояния стало сердечное заболевание. Позднее сообщалось о дополнительных осложнениях, включая воспаление кишечника и инфекцию в брюшной полости. Баджракитиябха родилась в 1978 году. Она работала в структурах ООН и была послом Таиланда в Австрии.
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