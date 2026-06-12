Принцесса Таиланда умерла в возрасте 47 лет

После продолжительной болезни скончалась старшая дочь короля Таиланда принцесса Баджракитиябха. Ей было 47 лет. Об этом сообщила газета Nation со ссылкой на бюро королевского двора.

«В четверг, 11 июня, в 19.48 (15.48 мск) Её Королевское Высочество мирно скончалась в мемориальной больнице короля Чулалонгкорна при Обществе Красного Креста Таиланда на 47-м году жизни», — говорится в заявлении.

Напомним, принцесса Таиланда находилась в коме с декабря 2022 года после внезапной потери сознания во время прогулки с собаками. По данным врачей, причиной первоначального состояния стало сердечное заболевание. Позднее сообщалось о дополнительных осложнениях, включая воспаление кишечника и инфекцию в брюшной полости. Баджракитиябха родилась в 1978 году. Она работала в структурах ООН и была послом Таиланда в Австрии.