Аракчи заявил о победе Ирана в конфликте с Соединёнными Штатами

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран считает себя победителем в конфликте с Соединёнными Штатами. По его словам, завершать военное противостояние наиболее выгодно в тот момент, когда одна из сторон обладает преимуществом.

«Мы действительно одержали победу на поле боя», — сказал Аракчи в эфире местного телевидения.

Ранее Аракчи отметил, что Иран и США как никогда близки к подписанию меморандума о мире. Однако он призвал прессу отказаться от домыслов касательно содержания бумаг до их окончательного утверждения.