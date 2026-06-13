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Война на Ближнем Востоке

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Регион
12 июня, 23:15

Аракчи заявил о победе Ирана в конфликте с Соединёнными Штатами

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран считает себя победителем в конфликте с Соединёнными Штатами. По его словам, завершать военное противостояние наиболее выгодно в тот момент, когда одна из сторон обладает преимуществом.

«Мы действительно одержали победу на поле боя», — сказал Аракчи в эфире местного телевидения.

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Ранее Аракчи отметил, что Иран и США как никогда близки к подписанию меморандума о мире. Однако он призвал прессу отказаться от домыслов касательно содержания бумаг до их окончательного утверждения.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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Артём Гапоненко
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