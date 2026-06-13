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Регион
13 июня, 00:43

В ОАЭ опровергли сообщения о разморозке миллиардов долларов Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Власти Объединённых Арабских Эмиратов опровергли появившуюся в СМИ информацию о разморозке иранских активов и передаче части средств Тегерану. Соответствующее заявление сделала директор департамента стратегических коммуникаций МИД страны Афра аль-Хамели.

По её словам, сообщения о том, что через ОАЭ были разблокированы или переведены замороженные иранские средства, не соответствуют действительности. В ведомстве подчеркнули, что подобные утверждения не имеют под собой оснований.

Представитель МИД также призвала журналистов и медиа использовать проверенные данные, обращаться к официальным источникам и не распространять неподтверждённую информацию.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Эмираты якобы согласились разморозить от $10 млрд до $20 млрд иранских активов. По данным собеседников агентства, часть этих средств уже могла быть передана Тегерану в рамках договорённостей, связанных со снижением напряжённости в регионе.

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Артём Гапоненко
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