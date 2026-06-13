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Регион
13 июня, 06:24

Четыре атаки за ночь: ПВО отразила налёт более 25 БПЛА на Севастополь

Губернатор Развожаев: Над Севастополем сбили более 25 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Минувшей ночью и утром российские военные, авиация, ПВО и мобильные группы отразили четыре атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сбито более 25 беспилотников. По данным спасательной службы, зафиксированы точечные повреждения: на проспекте Генерала Острякова выбиты окна в двух квартирах, в Гагаринском районе пострадал автомобиль. Люди не пострадали.

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Минувшей ночью российские средства ПВО перехватили и уничтожили 177 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По данным Минобороны, цели были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тверскую области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым.

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Владимир Озеров
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