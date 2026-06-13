Американские спецслужбы напрямую участвовали в создании критического пакета технологий для телефонов Apple, на реализацию проекта ушли именно государственные деньги. Об этом заявил ТАСС замсекретаря Общественной палаты РФ, президент фонда «Кристалл роста» Александр Галушка во время ПМЭФ.

«Чем США занимаются? В айфоне критический пакет технологий кем был создан? Далеко не частной компанией. Прежде всего, секретными специальными службами США, например, Агентством национальной безопасности, министерством обороны, министерством энергетики и так далее», — пояснил он.

По его словам, Вашингтон очень помог Apple в продвижении таких технологий по всему миру. Галушка подчеркнул, что роль государства в американской экономике была чрезмерно велика.

Ранее решение Apple удалить мессенджер «Макс» из App Store вызвало резкую реакцию со стороны главы «Ростелекома» Михаила Осеевского, который назвал действия компании недружественными. Высказывание прозвучало на полях ПМЭФ.