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13 июня, 11:53

Россиянка Миронова стала чемпионкой мира по бильярду в 16-й раз

Диана Миронова. Обложка © Wikipedia / Tatarstan.ru

Диана Миронова. Обложка © Wikipedia / Tatarstan.ru

Российская бильярдистка Диана Миронова одержала победу в чемпионате мира по бильярду в свободной пирамиде. Состязания проходили в Сургуте с 6 по 12 июня. В финале девушка обыграла соотечественницу Элину Нагулу. Игра завершилась со счётом 6:2.

«Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший», — сказала победительница журналисту «Матч ТВ». Сейчас Мироновой 30 лет, она одержала уже шестнадцатую победу на мировом первенстве.

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Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по футболу зафиксирован первый ничейный результат турнира. Сборные Канады и Боснии и Герцеговины завершили встречу первого тура группового этапа со счётом 1:1.

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Татьяна Миссуми
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