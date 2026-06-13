Россиянка Миронова стала чемпионкой мира по бильярду в 16-й раз

Российская бильярдистка Диана Миронова одержала победу в чемпионате мира по бильярду в свободной пирамиде. Состязания проходили в Сургуте с 6 по 12 июня. В финале девушка обыграла соотечественницу Элину Нагулу. Игра завершилась со счётом 6:2.

«Безумно счастлива, что удалось снова победить. Спасибо Сургуту за турнир, но надеюсь, что в следующем году в помещении будет прохладнее, иначе в таких условиях играть очень тяжело. Выживает сильнейший», — сказала победительница журналисту «Матч ТВ». Сейчас Мироновой 30 лет, она одержала уже шестнадцатую победу на мировом первенстве.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по футболу зафиксирован первый ничейный результат турнира. Сборные Канады и Боснии и Герцеговины завершили встречу первого тура группового этапа со счётом 1:1.