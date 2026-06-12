Россиянин Кибалко стал вице-президентом Международного союза конькобежцев

Российский спортсмен Александр Кибалко, участник трёх Олимпиад, избран вице-президентом Международного союза конькобежцев (ISU) по конькобежному спорту. На конгрессе ISU на Тенерифе он набрал 85 голосов, против него проголосовали 30 делегатов. Кибалко обошёл болгарина Стойчо Стойчова.

«Благодарю всех за доверие и поддержку, я готов работать днём и ночью. Те, кто меня знают по совместной работе, в курсе, что я могу работать по ночам», — сказал на конгрессе Кибалко.

Первым вице-президентом ISU стал венгр Дьердь Елек. В финале голосования он победил канадца Бенуа Лавуа (80 голосов против 40).

Александру Кибалко 52 года. С 2016 года он возглавлял технический комитет ISU по конькобежному спорту, а с 2022-го был членом совета ISU. Как спортсмен он участвовал в Олимпийских играх 1998, 2002 и 2006 годов. В 2001 году стал победителем Кубка мира, выиграл чемпионат Европы и взял серебро на чемпионате мира.

Ранее на пленарном заседании депутаты Госдумы утвердили назначение Николая Новичкова на должность первого заместителя председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Это место освободилось после того, как его покинула Яна Лантратова. Теперь она занимает пост уполномоченного по правам человека в России.