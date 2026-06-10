«Бенфика» сообщила о переходе Моуринью на пост главного тренера «Реала»

Португальский тренер Жозе Моуринью возглавит мадридский «Реал». Испанский клуб согласился выплатить «Бенфике» €15 млн за переход специалиста. Об этом сообщила пресс-служба португальского клуба.

«Бенфика» также объявила о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Марку Силва.

Моуринью 63 года. Он уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. При нём мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, Кубок страны и Суперкубок Испании.

С сентября 2025 года Моуринью тренировал «Бенфику». До этого он работал в португальских «Лейрии» и «Порту», английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», итальянских «Интере» и «Роме», а также турецком «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» направил в штаб-квартиру УЕФА официальный отчёт по «делу Негрейры». Клуб требует наложить санкции на «Барселону», вплоть до отстранения от еврокубков. «Реал» настаивает на лишении каталонцев 23 трофеев, завоёванных в период работы Энрикеса Негрейры. Речь идёт о девяти чемпионских титулах, шести Кубках и восьми Суперкубках Испании. В мае президент «Реала» Флорентино Перес уже анонсировал отправку этого доклада в УЕФА. Напомним, «Барселоне» предъявили обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре — с 2001 по 2018 год функционер получил около €7 млн за якобы консультационные услуги, касавшиеся работы арбитров.