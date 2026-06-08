Мадридский «Реал» объявил о переизбрании Переса на пост президента клуба

Президентом мадридского «Реала» избран Флорентино Перес, следует из трансляции клуба в соцсетях. На прошедших в воскресенье досрочных выборах он одержал победу над бизнесменом Энрике Рикельме.

Досрочное голосование прошло на фоне второго подряд сезона без трофеев и растущего недовольства части болельщиков, которые выступали за смену руководства клуба.

Во время предвыборной кампании кандидаты представляли свои проекты развития команды. Рикельме, в частности, заявлял о намерении попытаться организовать переход нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», однако эта информация позже была опровергнута в Англии. Перес также обещал громкий трансфер и заявил, что имя нового футболиста будет объявлено во вторник.

79-летний Перес руководил «Реалом» с 2000 по 2006 год, а затем вернулся на пост в 2009-м. За это время клуб семь раз выиграл чемпионат Испании и семь раз стал победителем Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года не вошёл ни один футболист мадридского «Реала». Такое произошло впервые с Евро-2021. На фоне неудачных результатов последних лет этот факт многие болельщики восприняли как ещё одно свидетельство кризиса в «королевском» клубе.