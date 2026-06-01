ПСЖ взял Лигу чемпионов и заработал гигантскую сумму: Сколько получил финалист

Победа в Лиге чемпионов принесла «Пари Сен-Жермен» не только второй подряд трофей, но и около €146 млн призовых. Такие расчёты приводит The Athletic.

После победы над «Арсеналом» в серии пенальти парижский клуб получил €6,5 млн. До финала команда заработала примерно €139 млн.

И это не окончательная сумма. Участие в Суперкубке УЕФА против «Астон Виллы» принесёт ПСЖ ещё €4 млн, а в случае победы клуб получит дополнительно €1 млн. Эти деньги в основной расчёт The Athletic не включал.

«Арсенал», проигравший финал, тоже заработал рекордную сумму. По оценке издания, лондонский клуб получит около €143 млн — это рекордный показатель для английской команды в Лиге чемпионов.

Такие доходы особенно важны для ПСЖ на фоне проблем с телевизионными правами во Франции. За победу в Лиге 1 в сезоне 2024/25 клуб получил €38,5 млн внутренних призовых — в несколько раз меньше, чем английские топ-клубы за успехи в АПЛ.

Всего 36 участников нынешней Лиги чемпионов разделили призовой фонд в €2,428 млрд. Ещё €30 млн получили семь клубов, которые вылетели в раунде плей-офф квалификации.

Большая часть выплат зависит от результатов. В этом смысле «Арсенал» получил серьёзное преимущество из-за идеального выступления на общем этапе, но ПСЖ компенсировал разницу за счёт другого механизма — так называемой value pillar.

Эта часть выплат учитывает рейтинг клуба в еврокубках и стоимость телеправ в стране. Благодаря стабильному участию в Лиге чемпионов и французскому рынку ПСЖ оказался среди главных получателей этих денег.

Минимальные выплаты при этом намного ниже. Самый скромный доход среди участников получил казахстанский «Кайрат» — около €21,2 млн. Но даже эта сумма сопоставима с большой частью доходов всей внутренней лиги Казахстана.

The Athletic отмечает, что Лига чемпионов всё сильнее закрепляет финансовое преимущество топ-клубов. В этом сезоне сразу несколько команд, включая ПСЖ, «Арсенал», «Баварию», «Ливерпуль», «Атлетико» и «Реал», превысили отметку в €100 млн призовых.