Эйфелеву башню подсветили в цвета ПСЖ после победы клуба в Лиге чемпионов

Болельщики команды активно празднуют победу ПСЖ в чемпионате, собираясь вместе на улицах Парижа и запуская в небо фейерверки. Также фанаты перекрывают дороги, размахивают «фаерами» и разводят костры прямо на улицах.

Как писал Life.ru ранее, после финала Лиги чемпионов Париж охватили беспорядки, в результате которых полиция задержала не менее 140 человек. Правоохранители провели более двух тысяч проверок и выписали десятки штрафов. Во время рейдов были обнаружены и изъяты 24 файера, а также около сотни пиротехнических изделий. Всего после 2 216 проверок составлено 89 протоколов. Наиболее напряжённая обстановка сложилась в районе стадиона «Парк де Пренс» в XVI округе французской столицы.