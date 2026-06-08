AS: «Реал» требует от УЕФА лишить «Барселону» 23 титулов из-за «дела Негрейры»

Мадридский «Реал» направил в штаб-квартиру УЕФА официальный отчёт по так называемому «делу Негрейры», требуя наложить санкции на принципиального соперника — «Барселону». «Королевский клуб» добивается отстранения каталонцев от еврокубков и лишения их титулов, завоёванных в период сотрудничества с бывшим вице-президентом технического комитета судей Испании Энрикесом Негрейрой, пишет Diario AS.

По информации издания, в «Реале» настаивают на лишении «Барселоны» 23 трофеев, завоёванных в период работы Негрейры: за это время сине-гранатовые девять раз становились чемпионами Испании, шесть раз выигрывали Кубок страны и восемь — Суперкубок.

В мае президент «Реала» Флорентино Перес уже заявлял, что руководство чемпионата Испании относится к его клубу враждебно, тогда как «Барселона» всегда оказывается в выигрыше. Тогда же он анонсировал отправку в УЕФА доклада о коррупционной составляющей.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» предъявили обвинения во взяточничестве при выплатах Энрикесу Негрейре. По информации СМИ, с 2001 по 2018 год функционер получил около 7 миллионов евро за предположительно консультационные услуги для каталонцев, связанные с работой арбитров. Утверждалось, что компания Негрейры передавала в офисы «Барселоны» конверты перед каждым матчем чемпионата или Кубка Испании — внутри находился письменный отчёт и видео с анализом судьи, которому предстояло обслуживать игру.

В начале мая «Барселона» досрочно оформила чемпионство в испанской Примере сезона-2025/26, разгромив на «Камп Ноу» мадридский «Реал» со счётом 2:0 в матче 35-го тура. Уже на девятой минуте счёт открыл Маркус Рэшфорд, а на восемнадцатой — Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев. Для каталонского клуба этот титул стал 29-м в истории, при этом рекордсменом по числу побед в национальном первенстве по-прежнему остаётся «Реал», в активе которого 36 трофеев.