«Барселона» объявила о переходе футболиста Энтони Гордона из «Ньюкасла»

Английский футболист Энтони Гордон продолжит карьеру в испанской «Барселоне». О переходе 25-летнего вингера сообщила пресс-служба каталонского клуба.

Соглашение с игроком рассчитано до лета 2031 года. Гордон выступал за «Ньюкасл» с 2023 года. Вместе с командой он стал обладателем Кубка английской лиги в сезоне-2024/25. В 26 матчах минувшего розыгрыша чемпионата Англии он забил 6 мячей. Ранее нападащий также играл за «Эвертон».

В составе сборной Англии на счету Гордона 17 матчей и 2 гола. Он является серебряным призёром чемпионата Европы 2024 года.

Ранее полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков вступил в детальные переговоры с ПСЖ. При благоприятном развитии событий контракт может быть подписан до старта чемпионата мира 2026 года. Из-за этого российский футболист отклонил очень выгодное предложение от «Галатасарая». Турецкая сторона пыталась перехватить спортсмена у французов. Ему обещали соглашение до 2030 года с ежегодной зарплатой в 4,5 млн евро и подписным бонусом в размере 5 млн.