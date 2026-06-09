Депутат Новичков заменил Лантратову на посту главы думского комитета

Парламентарии на пленарном заседании 9 июня утвердили назначение Николая Новичкова на пост первого заместителя председателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Должность освободилась после того, как её покинула Яна Лантратова, которая теперь занимает пост уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

Новичков является членом Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. В новый профильный комитет он перешёл ещё 26 мая.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Гатаговой заместителем главы Министерства природных ресурсов и экологии России. В ведомстве уточнили, что новая замминистра будет курировать департамент лесных ресурсов и, соответственно, Рослесхоз. Также в её ведении окажутся департамент особо охраняемых природных территорий, а также национальные парки, заповедники и заказники федерального значения.