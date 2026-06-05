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Регион
5 июня, 20:59

Ольга Гатагова назначена замминистра природных ресурсов и экологии РФ

Обложка © Росконгесс

Обложка © Росконгесс

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Гатаговой заместителем главы Министерства природных ресурсов и экологии России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Гатагову Ольгу Анатольевну заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

В ведомстве уточнили, что новая замминистра будет курировать департамент лесных ресурсов и, соответственно, Рослесхоз. Также в её ведении окажутся департамент особо охраняемых природных территорий, а также национальные парки, заповедники и заказники федерального значения.

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Виталий Приходько
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