Участник «Времени героев» Илья Споняков назначен советником главы Минкульта России
Илья Споняков. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ
Герой России и участник программы «Время героев» Илья Споняков назначен советником министра культуры РФ. На новом посту он займётся вопросами просвещения, молодёжной политики и вовлечения участников СВО в проекты по сохранению исторической памяти. Об этом сообщили в пресс-службе программы.
«Сохранение и преумножение культурного наследия страны, бережная передача его подрастающему поколению — главные принципы работы министерства. Вместе с коллегами мы продолжим активную работу в направлениях просвещения и развития молодёжи, привлечения участников СВО к сохранению исторической правды и культурного кода нашей страны. Благодарю программу «Время героев» за профессиональную подготовку управленческих кадров, передачу необходимых навыков и знаний для эффективного решения поставленных задач», — сказал Споняков.
Министр культуры Ольга Любимова заявила, что участники СВО сегодня являются людьми, которые на деле подтверждают преданность стране и готовность защищать её интересы, традиции и государственность. По её словам, боевой опыт Героя России, работа в Молодёжном совете Минкультуры и обучение по кадровой программе будут востребованы при реализации проектов, посвящённых событиям спецоперации и патриотическому воспитанию.
Наставник Спонякова ректор Президентской академии Алексей Комиссаров назвал новое назначение заслуженным. Он отметил, что за время обучения Споняков проявил себя как ответственный и надёжный человек, готовый к решению сложных государственных задач.
Илья Споняков родился в 1997 году. За проявленный героизм он был удостоен звания Героя Российской Федерации. В числе его наград также орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За отвагу».
В июне прошлого года он стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей».
Ранее сообщалось, что новые назначения в рамках программы «Время героев» продолжаются и в регионах. Так, участник второго потока проекта Павел Емельянов занял пост заместителя председателя Правительства Ивановской области, где будет отвечать за вопросы региональной безопасности. Всего уже более 100 участников программы заняли новые должности.
