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Регион
13 июня, 15:38

В Татарстане ввели временные лимиты на отдельных АЗС

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Татарстане на некоторых АЗС ввели временные лимиты из-за образовавшихся очередей на покупкую. Решение утвердил глава региона Рустам Минниханов. Меры принимаются во избежание искусственного ажиотажа.

«На отдельных АЗС введены временные лимиты. Рустам Минниханов поручил самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса, а также рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности», пояснили в его пресс-службе.

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Накануне сообщалось, что в Нижнекамске в результате попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом пострадали четыре человека, они доставлены в больницу. Также повреждён нефтехимический комплекс.

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Татьяна Миссуми
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