В Татарстане ввели временные лимиты на отдельных АЗС

В Татарстане на некоторых АЗС ввели временные лимиты из-за образовавшихся очередей на покупкую. Решение утвердил глава региона Рустам Минниханов. Меры принимаются во избежание искусственного ажиотажа.

«На отдельных АЗС введены временные лимиты. Рустам Минниханов поручил самым внимательным образом подойти к решению данного вопроса, а также рассмотреть дополнительные меры по обеспечению безопасности», — пояснили в его пресс-службе.

Накануне сообщалось, что в Нижнекамске в результате попадания беспилотного летательного аппарата в жилой дом пострадали четыре человека, они доставлены в больницу. Также повреждён нефтехимический комплекс.