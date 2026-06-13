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Регион
13 июня, 15:10

«Куда целились, туда и попали»: Разведчик Риттер не считает трагедию в Старобельске случайностью

Риттер: Удар ВСУ по колледжу в Старобельске был целенаправленным решением

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что атака украинских дронов на колледж в Старобельске являлась осознанным и целенаправленным решением. Об этом он рассказал ТАСС по итогам личной поездки в город.

Риттер подчеркнул, что одна из главных задач разведки заключается в исключении гражданских объектов из перечня целей. В случае со старобельским учебным заведением, по его словам, операторы ВСУ действовали умышленно.

Эксперт пояснил, что беспилотники имели на борту аппаратуру визуального контроля, тепловизоры и приборы ночного видения. Это не оставляет сомнений в точности наведения. Риттер подытожил, что кто-то осознанно отдал приказ уничтожить гражданскую инфраструктуру.

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Напомним, трагедия произошла в ночь на 22 мая, когда украинские формирования нанесли удар по педагогическому колледжу. Жертвами стали 21 человек. В Москве произошедшее квалифицировали как террористический акт с применением беспилотников западного производства, осуществлённый при содействии НАТО. Следственный комитет России инициировал уголовное преследование. МИД РФ направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. А постпред России при организации Василий Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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