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Регион
13 июня, 09:19

«Извращённый образ мышления»: Додик объяснил молчание ЕС после Старобельска

Додик: Удар ВСУ по Старобельску должен был вызвать волну недовольства у россиян

Обложка © Луганский информационный центр

Обложка © Луганский информационный центр

Запад надеялся, что смертельная атака ВСУ на Старобельск в ЛНР запустит волну недовольства среди россиян. Об этом рассказал председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик, комментируя равнодушную реакцию и молчание ЕС по поводу трагедии.

«Они знали, что это образовательный объект, где в это время находились студенты. И они запустили дроны по колледжу, прекрасно это понимая. Они рассчитывали запустить волну недовольства в России. Это совершенно извращённый образ мышления. То есть, они сами убивали и пытались переложить вину на кого-то ещё», — объяснил он ТАСС.

По словам Додика, Россия по-иному смотрит на ведение боевых действий, не устраивая зверства в ответ на подобное со стороны ВСУ. Политик уверен, что Москва старается минимизировать страдания мирных жителей.

Южнокорейские СМИ не стали публиковать статью посла России о Старобельске
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Напомним, атака на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР произошла в ночь на 22 мая. Дроны ВСУ ударили по учебному корпусу и общежитию, где спали студенты. Погибли 21 человек, более 60 получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело, а российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Татьяна Миссуми
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