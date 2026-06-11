Отказ ряда англоязычных СМИ Южной Кореи от публикации статьи посла России Георгия Зиновьева о трагедии в Старобельске прокомментировали в российском диппредставительстве в Сеуле. Материал был подготовлен для зарубежной аудитории и посвящён событиям вокруг удара по общежитию педагогического колледжа в ЛНР.

По версии дипмиссии, в зарубежных медиа часто используется избирательный подход к освещению украинского кризиса, из-за чего часть событий остаётся вне внимания читателей. В российском посольстве считают, что подобная практика ограничивает доступ аудитории к альтернативным оценкам происходящего.

Также в тексте отмечается, что в результате удара по общежитию, по приведённым данным, погибли 21 человек, большинство из которых были учащимися. Дополнительно подчёркивается, что при широком освещении одних сюжетов другие, по оценке посольства, могут намеренно оставляться без внимания.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме британский журналист Стив Розенберг рассказал о работе своих коллег из «Би-би-си» и объяснил, почему они не смогли попасть в район трагедии в Старобельске. По его словам, журналисты готовились к вылету в ЛНР, однако поездка была отменена в последний момент по соображениям безопасности.