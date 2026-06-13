Столица российского виноделия: В Геленджике открылся Музей вина Льва Голицина

В Геленджике состоялось открытие Музея вина Льва Голицына и Винного города «Белый мыс» — проекта Группы Банка «Россия». В мероприятии приняли участие представители профессионального сообщества и партнёры проекта.

Музей вина Льва Голицина и Винный город «Белый мыс». Видео © Предоставлено Life.ru

Сердцем Винного города, расположенного на набережной Геленджика, стал Музей вина Льва Сергеевича Голицына, основоположника российского виноделия, основателя заводов Новый Свет, Массандра и Абрау-Дюрсо. Постоянная экспозиция площадью более 3 000 м² знакомит гостей с историей и технологиями российского виноделия. По масштабу и тематическому охвату — это одна из крупнейших в мире экспозиций. В основе — подлинные предметы и архивные документы, значительная часть которых ранее не экспонировалась.

Частью музейного пространства стал бронзовый памятник Льву Голицыну, выполненный в натуральную величину. Его открытие стало важным символическим событием, с которого для Белого мыса начинается собственная история.

«Появление музея — это знаковое событие не только для отрасли, но и для всей страны. Наконец есть пространство, которое широко и интересно рассказывает людям о том, что российское виноделие имеет глубокие корни. Ведь многие до сих пор воспринимают его как что-то новое, хотя на самом деле за ним стоит большая традиция, сильные имена и целая культура. Россия всегда была винной державой и уверенно продолжает ей быть. Благодаря принятию закона о вине, сегодня отечественное виноделие – это самостоятельная, сформировавшаяся и динамично развивающаяся отрасль», — сказал Дмитрий Патрушев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Винный город «Белый мыс» в Геленджике — это открытое городское пространство, где соединяются история российского виноделия, профессиональная винная экспертиза, культурные события и гастрономия. Посетителей ждет целостное знакомство с российским вином — через его историю, современность и новые смыслы, которые оно приобретает сегодня.

«Статистика фиксирует, что Россия всё больше и больше выбирает российское вино. Но особенно приятно, что параллельно развивается наша внутренняя винная культура. Самая яркая иллюстрация этому – открытие «Белого мыса». Винный город выглядит как витрина всей индустрии, а Геленджик становится винной столицей страны», — поделилась Жанна Беловол, Председатель Правления Ассоциации виноградарей и виноделов России.

Винный город раскинулся на территории площадью более 42 000 м². Архитектором выступило бюро «ДАЕР РУС» под руководством всемирно известного архитектора Филипа Болла. Реализация проекта осуществлялась компанией Велесстрой. Помимо Музея вина Льва Голицына здесь располагаются пространства для самой разной аудитории. Гости могут посетить энотеку с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, познакомиться с вином через гастрономию в ресторанах, сходить на выставку или в кино. Для профессионального сообщества в Белом мысе будет работать Академия вина и Испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России.

«Белый мыс — уникальный проект, потому что здесь история виноделия России впервые в мире раскрывается так масштабно и цельно. Для меня лично в этом заключается и сильная гордость, и большая ответственность. Потому что речь идёт не просто о красивом пространстве, а о новой культурной точке притяжения Геленджика, в которой мы ждём гостей круглый год. Всё для того, чтобы посетители возвращались сюда снова и снова, а уходили не только с сильным впечатлением, но и с более глубоким, личным отношением к российскому вину», — объяснил Дмитрий Левицкий, ресторатор и руководитель проекта Белый мыс.

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