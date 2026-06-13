Кремль, Гагарин и медведь: Мурал-рекордсмен о России появился на школе в Уругвае

В городе Монтевидео, столице Уругвая, открылся самый большой мурал, посвящённый России. В художественную композицию вошли традиционные символы нашей страны: Кремль, ракета, первый космонавт планеты Юрий Гагарин, а также русские узоры и медведь. Life.ru расскажет о проекте в деталях.

Открытие мурала в Монтевидео. Фото © Life.ru

Уникальное изображение длиной 14 метров нарисовано на здании городской школы №361. Решением Национального конгресса Уругвая в 2003 году этой школе было присвоено имя Российской Федерации. Здесь регулярно проходят мероприятия, направленные на развитие образовательного, культурного и гуманитарного сотрудничества между Россией и Уругваем.

Открытие мурала в Монтевидео. Фото © Life.ru

Идея открытия мурала принадлежит Координационному совету организаций российских соотечественников (КСОРС) в Уругвае. Проект реализован при поддержке Посольства Российской Федерации в Уругвае и Общественной палаты РФ. Торжественная церемония открытия мурала была приурочена ко Дню России. На мероприятии прозвучали гимны обеих стран. А местные школьники приветствовали гостей на русском и даже подготовили презентацию о нашей стране.

Открытие мурала в Монтовидео. Видео © Life.ru

«Этот мурал очень важен не только для учеников, но и для всего образовательного сообщества Монтевидео. Учащиеся этой школы познают русскую культуру, традиции и хотят изучать русский язык. Теперь они смогут видеть всем известные символы России каждый день», — сказала председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Марианелла Соса де Калабухов.

На церемонии были исполнены русские народные танц. А коллективу школы подарили буквари для изучения русского языка, а также книгу о Москве и русские сказки на испанском языке. Самым запоминающимся презентом для школьников стал герой российских мультфильмов Чебурашка. Стоит отметить, что русский язык в школе №361 пока изучается факультативно, вне основного плана занятий. Но директор школы Алехандра Ланс попросила российских общественников помочь организовать преподавание русского языка на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что при содействии посольств Российской Федерации в Словакии и Чехии в Русских домах, расположенных в Братиславе и Праге, были организованы торжественные мероприятия по случаю Дня России.