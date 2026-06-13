Минниханов: Пострадавший в Нижнекамске дом отремонтируют в ближайшее время

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил властям в кратчайшие сроки организовать ремонт многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Работы должны быть капитальными.

На данный момент дом расселён, жителей разместили в пункте временного размещения в санатории «Шифалы». Там находится 31 человек. В ходе общения с ними Минниханов заверил, что дом будет отремонтирован в ближайшее время.