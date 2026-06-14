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Регион
14 июня, 03:04

Авианосец «Шарль де Голль» вернётся с Ближнего Востока во Францию для ремонта

Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль». Обложка © ТАСС / ЕРА / ORESTIS PANAGIOTOU

Авианосец ВМС Франции «Шарль де Голль». Обложка © ТАСС / ЕРА / ORESTIS PANAGIOTOU

Французский авианосец «Шарль де Голль» в ближайшие дни завершит выполнение задач в районе Аравийского моря и вернётся на военно-морскую базу в Тулоне. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Возвращение корабля связано с плановым ремонтом, который был заранее запланирован на июль. Решение о техническом обслуживании было принято ещё до начала его нынешней миссии.

Авианосец покинул Тулон в конце января для участия в учениях «Орион». Позднее корабль был переброшен сначала в Восточное Средиземноморье, а затем в район Аравийского моря на фоне обострения ситуации вокруг судоходства в Ормузском проливе.

Несмотря на вывод авианосца, Франция сохранит военное присутствие в регионе. Там продолжит службу вертолётоносец Mistral, а один из сопровождающих кораблей будет заменён аналогичным фрегатом противовоздушной обороны.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон впервые раскрыл финансовые параметры амбициозного оборонного проекта: строительство нового авианосца, призванного заменить действующий «Шарль де Голль», оценивается приблизительно в 10 миллиардов евро. По словам Макрона, подавляющее большинство финансовых вливаний в проект — а именно девять десятых от всех затрат — достанется предприятиям, имеющим французскую регистрацию.

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Артём Гапоненко
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