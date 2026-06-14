«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» и впервые с 1973 года стал чемпионом НБА

«Нью-Йорк Никс» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации, обыграв «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии плей-офф со счётом 94:90.

Серия завершилась со счётом 4-1 в пользу команды из Нью-Йорка. Этот титул стал для клуба третьим в истории — ранее команда выигрывала чемпионат НБА в 1970 и 1973 годах, и с тех пор не побеждала в лиге 53 года.

Лучшим игроком финальной серии (MVP) был признан Джейлен Брансон. Лидер «Нью-Йорка» набирал в финале в среднем 32,6 очка, 4,2 подбора и 4,6 передачи.

Джейлен Брансон с мячом. Фото © nba.com

«Сан-Антонио» дошёл до финала после уверенного выступления в плей-офф, где команда последовательно прошла «Портленд», «Миннесоту» и на тот момент действующего чемпиона «Оклахому-Сити». «Нью-Йорк» в свою очередь выбил «Атланту», «Филадельфию» и «Кливленд».

Для команд это стало второй встречей в финале НБА в истории — впервые они играли между собой в 1999 году, тогда победу одержал «Сан-Антонио».

В прошлом сезоне чемпионом НБА стала «Оклахома-Сити Тандер», которая также выиграла регулярный чемпионат. Напомним, «Тандер» образовались в 2008 году. Прежде команда базировалась в Сиэтле и называлась «Суперсоникс». Клуб брал чемпионство в 1979 году, однако в Оклахоме-Сити разделяют истории двух команд, считая чемпионство в 2025 году первым.