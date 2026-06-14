Барак Обама идёт на выборы президента США

Барак Обама Шоу, сменивший имя политик из Калифорнии, подал заявку на участие в президентских выборах США в 2028 году. Он пытался стать губернатором штата, но проиграл, хотя успел привлечь внимание из-за имени, почти полностью совпадающего с именем 44-го президента США.

Шоу был одним из 61 кандидата в губернаторском бюллетене. Его кампания многим показалась шуткой, но после поражения он решил не уходить из политики и объявил о новой цели — Белом доме.

«Говорили, что он не потерпел неудачу 10 000 раз, а придумал 10 000 способов, как не следует изготавливать лампочку. Так что, очевидно, я всё это время баллотировался в президенты. Я просто об этом не знал», — заявил Барак Обама Шоу, сравнив себя с Томасом Эдисоном.

По данным New York Post, политик родился под именем Сесил Л. Шоу III, но в 2013 году официально сменил его, вдохновившись Бараком Обамой. По словам кандидата, это имя для него символизирует надежду, потому что бывший президент «сделал невозможное возможным».

До губернаторской гонки Шоу уже пытался стать мэром города Аламеда в районе залива Сан-Франциско. Тогда он получил 16 522 голоса — около 0,2% от общего числа.