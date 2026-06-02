2 июня, 13:12

Барак Обама стал кандидатом на пост губернатора Калифорнии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ barack4california

Американец по имени Барак Обама Шоу подал свою кандидатуру на должность губернатора Калифорнии. Информацией он поделился в соцсети. Мужчину раньше звали Сесил Шоу, он всегда восхищался бывшим президентом США Бараком Обамой, поэтому 10 лет назад сменил имя. Политик уже принял участие в праймериз.

«Барак Обама принёс в мир надежду, какой я никогда прежде не видел и не испытывал, и это стало тем катализатором, который побудил меня официально сменить имя», — поделился новоявленный Обама с избирателями.

Кандидат не имеет никакой чёткой политической программы, кроме лозунга «за мир во всём мире». По его словам, главное, чего ему хочется достичь — это «сплочения» Калифорнии.

Ранее Сенат США одобрил кандидатуру Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы. На этот пост его выдвинул американский президент Дональд Трамп. За его кандидатуру проголосовали 54 сенатора. Против выступили 45.

