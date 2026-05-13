Сенат США утвердил выдвинутого Трампом Кевина Уорша новым председателем ФРС

Сенат США одобрил кандидатуру Кевина Уорша на должность председателя Федеральной резервной системы. На этот пост Уорша выдвинул президент Дональд Трамп. За его кандидатуру проголосовали 54 сенатора. Против выступили 45. Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь главе государства предстоит подписать указ о назначении. Сейчас ФРС руководит Джером Пауэлл. Его полномочия завершаются 15 мая.

Смена руководства американского Центробанка проходит на фоне призывов Трампа снизить процентные ставки. Инфляция при этом остаётся выше целевого показателя в 2%.

«Приверженность Уорша дисциплинированной денежно-кредитной политике поможет восстановить доверие к экономике и поддержать долгосрочное процветание», — высказался один из членов палаты.

