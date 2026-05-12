12 мая, 14:48

Минэкономразвития заложило в прогноз более дешёвую нефть на ближайшие годы

Обложка © DALL-E / Life.ru

Минэкономразвития заложило в базовый сценарий постепенное снижение цен на нефть Brent и Urals в ближайшие годы. Прогноз содержится в сценарных условиях социально-экономического развития России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

В 2026 году средняя стоимость Brent, по оценке министерства, составит $81 за баррель. Однако уже с 2027 года ведомство ожидает более низкие значения. Согласно прогнозу, Brent может подешеветь до $65 за баррель в 2027 году. В 2028 году средняя цена оценивается в $63, а в 2029-м — в $61. По российской марке Urals ожидания заметно ниже. В 2026 году Минэкономразвития прогнозирует среднюю цену на уровне $59 за баррель. В дальнейшем Urals, по базовому сценарию, может снизиться до $50 за баррель и оставаться на этом уровне в 2027–2029 годах. В министерстве считают такую оценку консервативной, но реалистичной.

Финансист раскрыл, при какой цене на нефть на Западе начнётся «инфляционный пожар»

Представитель Минэкономразвития пояснил, что долгосрочный прогноз по Urals и Brent был понижен из-за рисков замедления мировой экономики и снижения спроса на сырьё.

«В принципе, цена $59 за баррель в среднем по году, которую мы сейчас ставим, это довольно консервативная оценка, но она представляется нам реалистичной», — сообщил представитель ведомств (цитата по ТАСС).

В министерстве также отметили влияние ситуации в Персидском заливе. По оценке ведомства, даже если напряжённость сохранится, долгосрочный эффект может быть сложным: дефицит нефти и нефтепродуктов способен замедлить мировую экономику, а это, в свою очередь, снизит спрос.

Силуанов: Рост цен на нефть может принести России дополнительные 200 млрд

Напомним, что реальные денежные доходы населения России за последние три года выросли на 26,1%. Нынешние темпы стали максимальными за последние два десятилетия. А Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди российских регионов по темпам роста зарплат.

Марина Фещенко
