День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 20:59

Трамп допустил сохранение послаблений для поставок нефти из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделает «всё, что необходимо» в условиях энергетического кризиса, говоря о возможном продлении послаблений для поставок нефти из России. Об этом республиканец сказал журналистам в Белом доме.

«Мы будем делать всё, что необходимо», — заявил он. Прямого подтверждения о продлении действия послаблений Трамп не дал, однако и не стал исключать такой вариант.

Как заявлял американский лидер, стоимость топлива начнёт стремительно снижаться после окончания войны с Ираном. А конфликт, по его уверениям, не затянется надолго.

Fars: Иран назвал пять условий для возобновления переговоров с США
Fars: Иран назвал пять условий для возобновления переговоров с США

А ранее Минэкономразвития РФ заложило в базовый сценарий постепенное снижение цен на нефть Brent и Urals в ближайшие годы. В 2026 году средняя стоимость Brent, по оценке министерства, составит $81 за баррель. Однако уже с 2027 года ведомство ожидает более низкие значения: Brent может подешеветь до $65 за баррель. Urals, по базовому сценарию, может снизиться до $50 за баррель и оставаться на этом уровне в 2027–2029 годах.

Всё самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Санкции против России
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar