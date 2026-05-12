Трамп допустил сохранение послаблений для поставок нефти из России

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон сделает «всё, что необходимо» в условиях энергетического кризиса, говоря о возможном продлении послаблений для поставок нефти из России. Об этом республиканец сказал журналистам в Белом доме.

«Мы будем делать всё, что необходимо», — заявил он. Прямого подтверждения о продлении действия послаблений Трамп не дал, однако и не стал исключать такой вариант.

Как заявлял американский лидер, стоимость топлива начнёт стремительно снижаться после окончания войны с Ираном. А конфликт, по его уверениям, не затянется надолго.

А ранее Минэкономразвития РФ заложило в базовый сценарий постепенное снижение цен на нефть Brent и Urals в ближайшие годы. В 2026 году средняя стоимость Brent, по оценке министерства, составит $81 за баррель. Однако уже с 2027 года ведомство ожидает более низкие значения: Brent может подешеветь до $65 за баррель. Urals, по базовому сценарию, может снизиться до $50 за баррель и оставаться на этом уровне в 2027–2029 годах.